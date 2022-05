Ce n’était plus arrivé depuis 2013, le Bénin est de nouveau qualifié pour une Coupe d’Afrique des Nations Juniors. Les poulains de Mathias Déguénon ont composté leur ticket pour cette compétition qui se jouera du côté de l’Egypte l’année prochaine en remportant la demi- finale du tournoi de l’Ufoa B face au Burkina Faso. Le score de la rencontre, faut-il le rappeler, est de 2-1 en faveur des écureuils. C’était d’ailleurs la première fois que le Bénin encaissait un but dans la compétition.

Une solidité défensive intéressante

Les coéquipiers de Malik Tongui ont montré une solidité défensive presque parfaite jusqu’ici. Ils ont d’ailleurs misé sur cet atout puisque l’attaque béninoise n’est pas si prolifique. Jusqu’à cette étape du tournoi, les béninois n’ont marqué que 4 buts contre 1 seul encaissé. Ils retrouveront en finale, le Nigéria, tombeur de la Côte d’Ivoire 2-1 en demi-finale. Inutile de dire que le grand voisin de l’Est excelle dans les compétitions de jeunes en Afrique et dans le monde. En 2005 par exemple, ils étaient finalistes de la Coupe du monde Junior qui se jouait du côté de la Hollande.

Une finale remportée par l’Argentine d’un certain Lionel Messi contre les John Obi Mickel ou encore Taye Ismaila Taïwo. En somme, c’est pour dire que les Flying Eagles, viendront gagner la finale de cette coupe UFOA B, remporter la Coupe d’Afrique qui se jouera en Egypte et tenter de décrocher le graal mondial. Les écureuils sont donc prévenus, mais le football n’est pas une science exacte. Les poulains de Mathias Déguénon peuvent faire tomber les nigérians en s’appuyant davantage sur leur solidité défensive.

Le Nigéria, plus prolifique en attaque

Le Nigéria en trois sorties, a encaissé trois buts contre 1 pour le Bénin. C’est une statistique qui permet d’espérer, même si les Flying Eagles, sont plus prolifiques en attaque avec 6 buts marqués. Quelle que soit l’issue de la finale, les deux pays discuteront la Can Junior Egypte 2023, comme en 2005. Espérons qu’écureuils et Flying Eagles ne se retrouveront pas dans le même groupe, parce que cela ne s’était pas bien passé à Cotonou en 2005. Les coéquipiers de Razak Omontoyossi avaient été défaits 3-0 par la bande à John Mickel Obi, Isaac Promise et autres Taye Ismaila Taïwo,