Le joueur français Kylian Mbappé n’a pas apprécié les déclarations du président de la Fédération française de Football (FFF), Noël Le Graët. En effet, ce dernier avait réagi à la polémique suscitée, fin mars 2022, par la non-participation du joueur de 23 ans à plusieurs événements marketings, à savoir les shootings photos avec des sponsors de l’EDF, inclus dans son contrat. Dans un entretien accordé au média sportif français L’Equipe, il a lancé un avertissement à l’ancien monégasque. « S’il n’accepte pas le fonctionnement, il n’aura pas d’argent, c’est tout » a-t-il déclaré.

Il a renoncé à cette idée

Il s’est fait que ces propos du président de la fédération française de football n’ont pas été appréciés par le principal intéressé. D’après L’Equipe, Kylian Mbappé avait immédiatement voulu réagir à ces propos. Cependant, il a renoncé à cette idée. C’est donc son entourage qui s’est exprimé en confiant à la presse leur incompréhension après les déclarations de Noël Le Graët. Notons que les propos de ce dernier interviennent alors que la presse sportive évoque un départ du joueur du Paris Saint-Germain (PSG) pour le Real Madrid.

« Il a tout pour réussir à Paris »

Sur ce sujet, plusieurs grands noms du football se sont exprimés, dont l’ancien joueur brésilien Ronaldinho. « J’aurais adoré jouer avec lui parce que je pense que nos caractéristiques se seraient complétées. J’ai toujours aimé faire des passes pour des joueurs rapides. Je pense qu’avec sa vitesse, nous nous serions très bien entendus. Il a tout pour réussir à Paris. A mon époque, ce n’était pas le cas. Le club fait désormais jeu égal avec les plus grands. Il peut devenir le meilleur joueur du monde et gagner la Ligue des champions en jouant au Paris Saint-Germain. Ce serait bien de le voir rester ici et gagner la Ligue des champions ici » avait-il déclaré.