La Russie qui est sous le coup de sanctions occidentales avait décidé de ne plus recevoir de paiement de gaz russe en euros ou en dollar et avait imposé le paiement en monnaie locale, le rouble. Plusieurs semaines après l’annonce, la décision de la partie russe continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. En France, les autorités par la voix de la ministre Pompili recommandent que le paiement se poursuit tel qu’il était prescrit dans les différents contrats.

« On voit que la Russie a décidé de manière totalement unilatérale et brutale de couper l’approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie parce qu’elles refusent de payer les contrats en roubles, ce qui est une rupture du contrat […] Nous nous réunissons aujourd’hui, d’abord pour affirmer notre solidarité avec nos collègues européens, mais aussi pour rappeler des règles: des contrats, cela ne se rompt pas comme ça. Nous continuerons à payer en euros ou en dollars, selon la manière dont les contrats sont libellés« , a affirmé Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique..

La ministre française a par ailleurs déclaré que les pays européens allaient continuer « à travailler ensemble pour avoir une politique commune pour être moins dépendants du gaz russe ». Pour rappel, le mois dernier, l’ancien président russe Dmitri Medvedev avait ironisé après l’annonce de l’UE. « La Commission européenne a admis le paiement du gaz en roubles et estime que le décret du président russe peut quand-même être appliqué par les entreprises européennes. Nous apprécions la cohérence et l’intégrité de nos partenaires européens » a-t-il déclaré sur Telegram.