C’est un secret de polichinelle. Guy Mitokpè n’est plus membre du parti Restaurer l’Espoir. Le jeune politicien a quitté cette formation politique sans évoquer les raisons de ce divorce. Ce n’est qu’hier vendredi 20 mai qu’il est revenu sur le sujet, publiant sur sa page Facebook, la réponse donnée au participant d’une conférence de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung à Parakou dans la même journée. En effet, l’intervenant voulait savoir pourquoi il était resté silencieux sur les raisons de sa démission du parti Restaurer l’Espoir .

« En quittant la maison de son père on reste reconnaissant de ce qu’on a reçu… »

« Ce n’est pas avec cœur joie qu’on se prononce sur son départ d’un parti au sein duquel l’on a fait 15 ans » a répondu l’ancien député de la 7ème législature. Il a par la suite indiqué qu’il ne faudrait pas compter sur lui pour dire du mal de son ancienne formation politique. « On ne quitte pas la maison de son père dans le but de fonder sa propre famille en dénigrant son père ou en dénigrant la maison de son père. En quittant la maison de son père on reste reconnaissant de ce qu’on a reçu de son père et on espère faire mieux » a laissé lire l’ex-parlementaire.

Il dit vouloir encore apporter beaucoup plus pour son pays. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’homme politique n’est pas rentré dans les détails. Il a d’ailleurs fait savoir au participant de la Conférence. qu’il ne pouvait pas en dire davantage. Guy Dossou Mitokpè a été particulièrement actif au sein de la 7ème législature. L’homme avait remplacé au parlement son mentor Candide Azannai, appelé à l’époque dans le gouvernement de Patrice Talon.