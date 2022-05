Le chef de l’Etat béninois Patrice Talon a bouclé 1 an à la tête du pays le 23 mai 2022. En effet, cela faisait un an qu’il prêtait serment pour son second mandat au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le 23 mai 2021 donc, le chef de l’Etat plaçait son quinquennat sous le signe du « hautement social ». 365 jours, plus tard les hommes politiques font le bilan. Pour Iréné Agossa du parti Restaurer la Confiance, Patrice Talon ne pouvait pas tenir cette promesse parce qu’elle n’était pas en phase avec sa politique.

Le modèle économique n’a pas été modifié

« Le hautement ne peut pas être constaté car la politique, c’est-à-dire le modèle économique qui a été choisi par le chef de l’Etat durant les 5 dernières années et qui a entraîné sur un social faible ou un social insuffisant et que le chef de l’Etat a voulu maintenant changé en disant que le quinquennat actuel serait un quinquennat du hautement social; le seul modèle n’a pas été modifié » croit savoir M Agossa dans un entretien accordé au journal Le Matinal. Pour lui, ce modèle est toujours le même: susciter l’adhésion du peuple à l’ambition « qu’on a à travers la contrainte et la force et sur le plan économique, soutenir les riches, maintenir les pauvres dans une situation de pauvreté, ne pas multiplier les opportunités pour que cela soit à la disposition de tout le monde… »

Pour permettre une nouvelle forme d’espoir

Avec ce modèle politique, le hautement social ne pouvait pas être une réalité, soutient l’ancien Dg de la Sonacop. Il pense que le régime actuel doit changer de modèle économique et politique pour permettre une nouvelle forme d’espoir. Le hautement social, ce n’est pas de l’évoquer simplement, c’est de changer de modèle économique, le modèle politique qui doit s’adapter aux besoins actuels, suggère Iréné Agossa. L’opposant pense par même que la cherté de la vie devait encourager le gouvernement à changer « rapidement ses modèles économiques et politiques ». Mais il est plutôt resté dans sa logique alors que le Bénin « était déjà dans une situation sociale, économique très difficile ». La Covid-19 et la guerre entre l’Ukraine et la Russie « ne sont venues qu’aggraver » la situation.