La situation entre la Russie et la Finlande est un peu tendue depuis quelques semaines. Il y a quelques jours, la Finlande a officialisé sa demande d’entrée dans l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique nord) dans la même période que la Suède malgré les avertissements de la Russie. Ce samedi, des médias dont Reuters ont annoncé que la Russie a arrêté de fournir du gaz à la Finlande à cause d’un différend de paiement. Le second refusant de payer en roubles le gaz reçu en Avril comme le premier l’exige.

La Russie sert la vis contre les acheteurs du gaz qui refusent de payer en roubles comme le président Poutine avait souhaité. En effet, la Russie a décidé de sévir contre les pays qui ne respectent pas cette exigence du président russe. Gazprom Export, fournisseur de gaz russe en Europe, a exigé que les acheteurs européens paient les approvisionnements en gaz russe en roubles en raison des sanctions imposées suite à l’offensive en Ukraine, mais la Finlande refuse de le faire.

Le groupe russe Gazprom a mis fin aux exportations de gaz vers la Finlande voisine ce samedi, en raison d’un différend sur les paiements avec les pays occidentaux informe l’agence Reuters. « Les importations de gaz via le point d’entrée d’Imatra ont été stoppées« , a déclaré ce samedi le gestionnaire du système gazier finlandais Gasgrid Finland dans un communiqué.

« L’approvisionnement en gaz naturel de la Finlande dans le cadre du contrat d’approvisionnement de Gasum a été interrompu », a déclaré de son côté Gasum, une autre société finlandaise, dans un communiqué. La décision de Gazprom intervient dans un contexte où la Finlande demande à rejoindre l’alliance militaire de l’OTAN, une décision motivée par l’offensive en Ukraine selon les autorités du pays.