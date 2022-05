La Russie a publié vendredi une vidéo montrant un Britannique blessé capturé en Ukraine interrogé par des hommes russes. L’homme qui a un accent anglais s’est présenté un britannique du nom de Andrew Hill et avait un bras bandé, visiblement blessé. Il a été présenté comme un militaire britannique. « Je n’ai pas de grade… Je sais juste que la légion étrangère a dit que je pouvais aider » a déclaré l’homme.

Selon les autorités russes, l’homme s’est rendu à l’armée russe et était en possession d’une arme. L’homme dit avoir 4 enfants et une conjointe. Le combattant a déclaré avoir reçu les premiers soins de soldats russes. Il y a peu, un autre britannique du nom de Scott Sibley, a été tué en Ukraine. L’homme craintif a demandé combien de temps il serait détenu avant d’être autorisé à retourner en Angleterre. « Je ne peux rien vous dire à ce sujet, mais vous pouvez être assuré que vous êtes en sécurité » a-t-il reçu en guise de réponse. « Andrew Hill a déposé les armes et s’est rendu à l’armée russe dans la région de Mykolaïv, après que le groupe de mercenaires dans lequel il a combattu a été vaincu et que lui-même a été blessé » a déclaré la chaîne russe pour illustrer le reportage.

Face caméra, le britannique a voulu donner un conseil à ses compatriotes, sous contraintes selon les occidentaux : « Ils doivent vraiment y réfléchir, cela ne nous concerne pas… J’ai une ex-femme…». À la question de savoir si quelqu’un pouvait se soucier de lui : « Mes enfants, j’ai quatre enfants et j’ai un partenaire avec qui je sors maintenant… ». Il affirme n’avoir pas été payé. Le Royaume-Uni dit condamner « l’exploitation des prisonniers de guerre à des fins politiques et demande que toute personne détenue soit traitée avec humanité conformément aux exigences du droit international humanitaire ».