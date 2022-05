L’offensive russe se poursuit en Ukraine plus de deux mois après son démarrage. Les occidentaux opposés à cette action russe ont imposé de multiples sanctions aux pays et à ses principaux responsables. La Russie ne se laisse pas faire et réplique à travers des mesures également. Ce mercredi, le pays dirigé par Poutine a annoncé qu’il impose des interdictions d’entrée au Premier ministre japonais Fumio Kishida et à 62 autres ressortissants japonais.

La Russie sanctionne 63 japonais dont le premier ministre Fumio Kishida. L’annonce a été faite par le ministère russe des Affaires étrangères par le biais d’un communiqué publié mercredi. « L’administration de Fumio Kishida a lancé une campagne contre la Russie sans précédent, autorisant une rhétorique inacceptable contre la Russie, y compris des calomnies et des menaces directes. (…) Dans cette optique, Tokyo prend des mesures concrètes visant à démanteler les relations de bon voisinage et à porter atteinte à l’économie russe et à la réputation internationale de notre pays« , relève la diplomatie russe.

Au regard du constat fait par les autorités russes et aussi après les sanctions prises contre le pays, la diplomatie russe annonce qu’il a été décidé d’interdire pour une durée indéterminée l’entrée en Russie à 63 citoyens japonais. Parmi elles, figure le Premier ministre Kishida ainsi que d’autres personnalités et citoyens japonais. Pour rappel, il y a quelques jours, Moscou avait annoncé des sanctions contre Kamala Harris, Zuckerberg et 27 autres américains.