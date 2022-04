La Russie a élargi jeudi l’interdiction d’entrée imposée aux responsables américains pour inclure la vice-présidente américaine Kamala Harris et 28 autres responsables, hommes d’affaires et journalistes américains. La liste des sanctions, publiée par le ministère russe des Affaires étrangères, comprenait le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, la secrétaire adjointe à la Défense Kathleen Hicks et le porte-parole du Pentagone John Kirby, entre autres.

» Ces personnes se voient refuser l’entrée en Fédération de Russie pour une durée indéterminée « , a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Pour rappel, le mois dernier, Moscou avait annoncé que l’ancienne première dame Hillary Clinton était sanctionnée par la Russie. Cette dernière a réagi les heures qui ont suivi. « Je tiens à remercier l’Académie russe pour ce Lifetime Achievement Award », avait écrit l’ancienne première dame des Etats-Unis Hillary Clinton sur Twitter.

La tension est vive entre les Etats-Unis et la Russie depuis que le second a lancé son offensive en Ukraine. Plusieurs sanctions ont été infligées par plusieurs pays dont les Etats-Unis dirigés par le démocrate Joe Biden. Ce dernier a d’ailleurs à plusieurs reprises critiqué son homologue russe. Poutine est «un boucher», avait lancé Biden devant les réfugiés ukrainiens. Les semaines qui ont suivi, Biden a estimé que Poutine est un « dictateur » qui commet un « génocide ». « Et nous allons seulement en apprendre de plus en plus sur la dévastation. Nous laisserons les avocats décider, au niveau international, si oui ou non cela est qualifié [de génocide], mais cela me semble certainement être le cas. », a formellement martelé le président américain.