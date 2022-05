En pleine guerre avec l’Ukraine, la Russie se prépare visiblement à toutes les possibilités. Les responsables de la ville russe de Kirov ont ordonné aux habitants de vider les sous-sols de leurs immeubles afin qu’ils puissent être utilisés comme abris anti-bombes potentiels en cas de bombardements. L’information a été confirmée par le site The Moscow Times qui a relayé des propos de responsables russes.

Le site a évoqué des communiqués officiels diffusés par des internautes en Russie. Ces communiqués photographiés et diffusés sur la toile donnaient dix jours aux habitants pour retirer leurs affaires et avertissaient que les sous-sols devraient être utilisés en cas de « bombardements ». Les responsables de la ville ont plus tard confirmé les informations. Ils ont toutefois affirmé que les nettoyages faisaient partie des opérations annuelles visant à maintenir les bâtiments en conformité avec les réglementations sanitaires et sécuritaires.

Pour rappel, jusque-là, en Russie le conflit n'a pas dépassé les zones frontalières avec l'Ukraine. Il y a quelques heures, le président américain Joe Biden a exclu l'envoi de missiles longues portées à l'Ukraine. « Nous n'allons pas envoyer en Ukraine des systèmes de roquettes qui frappent la Russie », a déclaré le président américain Joe Biden.