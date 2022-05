La Russie est sous le coup de multiples sanctions depuis que le pays a lancé une offensive en Ukraine. Plusieurs pays ont les semaines qui ont suivi le démarrage de l’offensive décidé d’expulser des diplomates russes en service chez eux. Ce samedi, le ministre Lavrov a déclaré que les pays occidentaux n’ont pas réussi à trouver des traites parmi les diplomates russes.

Les occidentaux n’ont pas réussi à trouver des traîtres parmi les diplomates russes « bien que des tentatives pareilles aient eu lieu à l’étranger et à l’intérieur du pays« . C’est ce qu’a déclaré ce samedi Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, au cours de la 30e Assemblée du Conseil de la politique étrangère et de défense. « Ils n’ont pas réussi à trouver des traîtres parmi les diplomates bien que des tentatives pareilles aient eu lieu à l’étranger et à l’intérieur du pays« , a indiqué le ministre.

Selon le ministre Lavrov, les diplomates russes continuent de remplir de bonne foi et pleinement leurs obligations professionnelles. La semaine dernière, le ministre Lavrov avait déclaré qu’«aucune sanction ne pourra briser la volonté» du peuple russe. « Aucune punition, aucune sanction ne pourra briser la volonté de notre peuple, la volonté des dirigeants russes, qui visent à défendre la vérité historique, les intérêts légitimes de la Russie et à empêcher que des menaces directes à notre sécurité, à notre culture et à notre histoire soient concentrées près de nos frontières, comme c’était le cas pendant de nombreuses années« , avait fait savoir le ministre.