Les Ecureuils juniors du Bénin ont décroché, ce mardi 17 mai 2022, leur qualification pour la finale du tournoi U20 de l’Union des Fédérations ouest-africaines de football (Ufoa) de la zone B. Ils obtiennent ainsi leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Juniors qui sera jouée en Egypte en 2023. Les poulains de l’entraineur national juniors Mathias Déguénon ont battu, à Niamey au Niger, lors des prolongations des demi-finales du tournoi U20 de Ufoa de la zone B les Etalons juniors du Burkina Faso par le score de 2 buts à 1.

Il faut signaler que les deux (02) buts béninois ont été marqués respectivement par Malick Tanguy et Djalilou Ibrahim. Les Burkinabè de leur côté ont réduit le score. La rencontre a donc pris fin sur la marque de 2 buts à 1 en faveur des Ecureuils juniors du Bénin. Avant d’atteindre la finale, les Béninois se sont imposés respectivement aux Eperviers juniors du Togo par 1 but à 0 et aux Eléphants juniors de la Côte d’Ivoire par 1 but à 0 et ont fait un match nul face au Mena juniors du Niger. Rappelons que c’est pour la 3ème fois de leur histoire que les Ecureuils juniors du Bénin participent à une phase finale de la Can juniors après les Can U20 de 2005 au Bénin et de 2013 en Algérie.