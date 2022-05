Le Professeur Léon Bio Bigou est favorable à la révision de la loi portant financement public des partis politiques au Bénin. Il a évoqué les raisons lors d’une récente sortie médiatique. Pour le vice-président du parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD) quand une loi pose problème, il faut la réviser.

Les lois ne sont pas « l’évangile ni la Bible »

L’universitaire soutient que tous les partis politiques régulièrement enregistrés au Bénin doivent bénéficier d’un financement de base parce qu’ils jouent les mêmes rôles. On peut ensuite décider de l’augmenter en fonction des résultats qu’auront obtenu chaque parti à l’épreuve des élections pense le Professeur d’université. Il ne doit pas y avoir quelques-uns seulement qui en profitent. La nécessité de réviser ces textes s’impose donc, assure Léo Bio Bigou, non sans rappeler que les lois ne sont pas « l’évangile, (ni) la Bible, encore qu’il y a l’ancien testament et le nouveau testament ».

Pour rappel, aux termes de la loi n°2019-44 portant financement public des partis politiques, le montant total annuel est réparti entre les partis, en tenant compte du nombre de leurs députés et élus communaux à raison de 60 % au prorata des élus communaux et 40 % au prorata des députés. Sont donc pris en compte les résultats des dernières élections législatives et communales.

