Me Jacques Migan était hier dimanche 15 avril 2022 sur la chaîne de télévision E-télé. Il a notamment parlé des doléances faites par le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) lors des concertations initiées par le médiateur de la République. Il s’agit notamment de l’aménagement de la règle des 10%. L’ancien bâtonnier a d’abord fait savoir que la loi est générale et impersonnelle. Elle n’est pas dirigée contre un parti, de même, on ne fera pas une loi pour un parti politique.

« Si le PRD veut avoir des députés,…»

Si le PRD veut obtenir des députés au parlement, c’est possible, mais à une « seule condition. Ce serait bon qu’il fasse comme ce que l’Udbn a fait en intégrant un parti politique » conseille Jacques Migan. Pour lui donc, le PRD doit se fondre dans un grand ensemble politique ou s’ouvrir à d’autres formations politiques afin de créer un grand parti. L’ancien bâtonnier tient au respect de l’esprit du législateur, celui de créer de grands ensembles politiques. « Si le PRD veut avoir des députés, qu’est-ce que ça lui coûte de se joindre aux autres ou de demander à d’autres partis puisqu’ils sont 16 ? » s’interroge l’avocat.

De toutes les façons, l’homme s’attend à voir 4 partis au parlement au soir des législatives du 08 janvier 2023. « En dehors du BR, de l’UP, des Forces Cauris pour un Bénin Emergent, des Démocrates, croyez-moi, si vous voulez nous en reparlerons en 2023, après les élections législatives; voilà les 4 partis qui peuvent se retrouver à l’Assemblée nationale » a déclaré Jacques Migan.