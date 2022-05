Les autorités américaines ont imposé jeudi des sanctions à six individus et huit entités liés au mouvement chiite libanais Hezbollah. « Aujourd’hui, l’Office du contrôle des actifs étrangers (OFAC) fait partie du département du Trésor des États-Unis impose des sanctions à l’homme d’affaires libanais Ahmed Jalal Reda Abdallah, qui accorde une aide financière au Hezbollah, à cinq de ses partenaires et à huit de ses entreprises basées au Liban et en Irak ».

« Ces actions [de Washington] mettent en lumière les méthodes de travail du Hezbollah pour utiliser des entreprises apparemment légitimes pour générer des revenus et attirer des investissements commerciaux dans de nombreux secteurs afin de financer secrètement le Hezbollah et ses activités terroristes », est-il indiqué dans un communiqué du département. L’inscription sur la liste des sanctions signifie le gel des avoirs aux États-Unis et l’interdiction pour les entreprises et les citoyens américains de faire des affaires avec ses figurants. (Tass)