Depuis le mois de Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Chaque jour qui passe, des dégâts matériels sont constatés et malheureusement des personnes perdent la vie. Des millions de personnes ont dû se déplacer pour leur sécurité selon des chiffres révélés dans les médias. Si depuis quelques les temps les pourparlers n’ont pas porté de fruit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky pense que tout n’est pas perdu. A l’en croire tous les ponts entre la Russie et l’Ukraine ne sont pas encore détruits.

Depuis quelques mois, la situation est tendue entre la Russie et l’Ukraine. La situation a basculé en Février dernier lorsque la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Si le bilan des pertes s’alourdit au fil du temps, le président Zelensky a estimé que tout est encore possible. Pour lui, son pays l’Ukraine peut commencer à dialoguer normalement avec la Russie à une condition. Il faudra que la Russie se retire et que la situation revienne à celle qui a précédée l’offensive.

S’exprimant lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion Chatham House, le président Zelensky la solution de la voie diplomatique est encore possible et que pour cela il fallait que la Russie fasse un sacrifice en se retirant des positions ukrainiennes. «Ils doivent se replier. Dans cette situation, nous pourrons commencer à discuter normalement », a lancé le numéro un ukrainien qui affirme que les ukrainien ne l’ont pas élu pour diriger « une sorte de mini-Ukraine ». Selon lui, « malgré le fait qu’ils détruisent tous nos ponts, je pense que tous les ponts ne sont pas encore détruits »