La semaine écoulée, les membres du gouvernement de Patrice Talon étaient dans les communes du Bénin pour expliquer aux populations les causes de la cherté de la vie. Ils ont également profité de l’occasion pour informer leurs vis-à-vis des mesures prises pour en atténuer les effets. La mairie de Cotonou, qui a pris fait et cause pour cette initiative a décidé de prêter main forte à l’exécutif.

« C’est ce qui se fait en ce moment »

En effet, une délégation de la mairie conduite par le maire Luc Atrokpo a entamé le vendredi 20 mai dernier une tournée dans les arrondissements de la commune pour faire le même exercice que les membres du gouvernement. Olivier Dassi qui était dans la délégation, a expliqué au micro de Reporter Bénin Monde, que l’Etat a renoncé temporairement à la perception de certaines taxes et impôts pour soulager les populations.

« L’Etat collecte des droits, des taxes à la douane, aux impôts pour travailler à ce que tout ce que vous observez dans le pays se réalise. Il peut arriver que l’Etat dans sa quête de bien faire, de soulager les populations, de désarmer, de baisser le niveau des impôts et des taxes, de renoncer carrément à la perception de certaines taxes et impôts ; et c’est ce qui se fait en ce moment » a déclaré le président de la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Pour lui, sans ces mesures, les prix auraient été d’un niveau insupportable pour les populations.