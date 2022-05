Depuis plus de deux mois, la Russie est sous le coup de sanctions infligées par les pays occidentaux à cause de l’offensive lancée par le pays en Ukraine. A mesure que le temps passe, les pays accentuent la pression sur les autorités en imposant de nouveaux trains de sanctions. Ce samedi un ministre russe a affirmé que les sanctions anti-russes « déstabilise l’ensemble de l’économie mondiale ».

Les sanctions imposées contre la Russie ont un effet sur l’économie mondiale. C’est ce que pense le ministre russe du Développement économique Maxim Rechetnikov, lors d’une réunion des ministres du Commerce de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec). A en croire l’officiel russe, les sanctions déstabilisent toute l’économie mondiale. Le ministre russe a ainsi donc appelé les partenaires à surmonter ensemble la crise mondiale provoquée par les sanctions.

« L’interdiction du commerce de certains groupes de marchandises et les restrictions sur les transactions financières, la fermeture des ports et les menaces de saisies massives de navires, la suspension du trafic aérien et terrestre étaient toutes destinées à saper l’économie russe. Mais en fait, cela déstabilise l’ensemble de l’économie mondiale« , a relevé le ministre russe Maxim Rechetnikov dont les propos ont été relayés par le service de presse du ministère russe du Développement économique.

« La Russie reste un participant responsable sur les marchés mondiaux de l’alimentation et de l’énergie et envisage de continuer de remplir de bonne foi ses obligations contractuelles« , a poursuivi le ministre. Selon lui, à cause des restrictions, les livraisons sont restreintes. Ce qui agit sur les coûts logistiques qui ont augmenté fortement à l’échelle de notre planète. Cette situation provoque une hausse globale des prix des produits alimentaires, une détérioration du bien-être dans les économies en développement à faible revenu les plus vulnérables.