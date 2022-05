L’offensive russe en Ukraine continue d’être au cœur de l’actualité dans le monde. Dans plusieurs pays, on constate une flambée des prix des produits utilisés au quotidien puisque les deux pays impliqués dans ce conflit les produisent en grande quantité. Les sanctions prises par les occidentaux contre la Russie n’ont pas vraiment arrangé les choses. Ce mercredi, la presse espagnole a diffusé une interview avec le président argentin qui estime que les sanctions contre la Russie ont des répercussions très négatives partout dans le monde.

Ce n’est pas un secret. La Russie est sous le coup de multiples sanctions occidentales depuis qu’elle a lancé son offensive en Ukraine. La plupart des puissances du monde ont critiqué cette action dès les premières heures et appelé à la fin de l’offensive lancée par le pays dirigé par le russe Vladimir Poutine. Pour le président argentin Alberto Fernandez, les sanctions occidentales contre la Russie ont des conséquences négatives dans le monde entier. Le dirigeant argentin l’a affirmé au cours d’une interview accordée au média espagnol Eldiario qu’il a reçu à l’ambassade de son pays en Espagne pendant une visite.

« Ce sont des sanctions qui ont des répercussions très négatives partout dans le monde. Je comprends qu’ils cherchent à noyer économiquement un pays qui en attaque un autre. Nous n’en faisons pas partie. Pour moi, cette tournée a pour but de parler à l’Europe et de sensibiliser l’Amérique latine aux problèmes qui découlent de cette guerre. La sécurité alimentaire et la sécurité énergétique sont en jeu en Amérique latine, en Amérique centrale, dans les Caraïbes« , a déclaré le président argentin à Eldiaro lorsque le journaliste lui a demandé ce qu’il pensait des sanctions économiques contre la Russie ?