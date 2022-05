Sadio Mané a égalé et dépassé un record longtemps tenu par Didier Drogba. Il s’agit du record de l’Africain ayant le plus marqué en Ligue des Champions. L’attaquant sénégalais a désormais à son compteur 15 buts en Ligue des Champions et détrône ainsi le joueur Ivoirien. Ce dernier n’a d’ailleurs pas caché sa fierté de voir l’exploit du Sénégalais. Alors qu’il était de passage sur le plateau de Canal+, Didier Drogba a fait savoir que Sadio Mané est compté parmi les meilleurs joueurs africains évoluant en Europe.

« Je suis vraiment fier de ça »

«Je suis vraiment fier de ça. Les records sont faits pour être battus. J’ai établi un record sans calculer, et aujourd’hui, Sadio Mané, pour moi, avec Salah, sont les deux meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et partout dans le monde. », indique l’ancien joueur de Chelsea. « Ils se doivent d’être à ce niveau voire plus. C’est une fierté pour moi de voir mes jeunes frères battre mon record et surtout de les voir briller comme ça. », a-t-il poursuivi.

15 buts au compteur

Rappelons que le champion d’Afrique s’était démarqué par sa performance au cours du match ayant opposé en demi-finale son club à Villarreal. Avec sa réalisation lors du match retour, Sadio Mané dépasse l’Ivoirien Didier Drogba avec ses 15 buts.