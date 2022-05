Les rappeurs américains Young Thug et Gunna sont visés par une loi sur la criminalité aux Etats-Unis. Il s’agit en effet de la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) qui permet de cibler toute personne affiliée de près ou de loin à une organisation criminelle. C’est dans ce cadre que les deux rappeurs ont été interpellés par le FBI. A en croire les informations du journaliste Michael Seiden de la chaîne WSB-TV, les deux rappeurs font l’objet de cinquante-six chefs d’accusation. Les procureurs les accusent notamment de participation à des activités criminelles de gangs de rue, vol à main armée, meurtre et racket.

D’après son avocat, il « n’a commis aucun crime »

C’était aux environs de 22h30 que Young Thug avait été placé par le bureau fédéral d’investigation. A ce moment, Gunna n’avait pas été arrêté. Il devrait comparaître ce mardi 10 mai 2022, devant le tribunal. Mais, son camp rejette déjà les accusations dont il fait l’objet. D’après son avocat, il « n’a commis aucun crime ». Au nombre des accusations visant Young Thug, figure une qui estime que l’artiste serait l’un des fondateurs du gang YSL (Young Slime Life). Selon les procureurs, ce dernier est un « gang de rue criminel qui a commencé fin 2012 dans le quartier de Cleveland Avenue à Atlanta qui revendique son affiliation au gang national des Bloods ».

Lil Baby avait été arrêté en France

Une autre accusation estime qu’il aurait loué une voiture, qui aurait par la suite été utilisée afin de commettre le meurtre du membre d’un gang rival. Pour rappel, ces arrestations interviennent plusieurs mois après l’interpellation du rappeur Lil Baby et de plusieurs de ses compagnons en France. Parmi les personnes arrêtées figurait le célèbre basketteur américain James Harden. Après avoir été contrôlé ce dernier avait été libéré. Après les investigations, les personnes arrêtées dont le rappeur ont été libérées. Cependant, il avait été condamné à payer une amende pour usage de stupéfiants.