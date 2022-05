Plus de deux mois après avoir commencé, l’offensive russe en Ukraine se poursuit. Après les premières sanctions occidentales, les pays et les organisations continuent de réfléchir à renforcer de nouvelles sanctions pour monter la pression sur les autorités russes. Il y a quelques heures, un responsable européen a estimé que l’Union Européenne devrait saisir les réserves de change russes pour aider à reconstruire l’Ukraine. Sans surprise, la proposition a été critiquée par la Russie.

Un nouvelle mesure contre la Russie bientôt? Un responsable européen a déclaré récemment que l’organisation devrait saisir les réserves de changes russes pour reconstruire l’Ukraine. Josep Borrell, le chef de la politique étrangère du bloc, a confié au Financial Times qu’il serait logique que l’UE fasse comme les USA ont fait avec les actifs de la banque centrale afghane après l’arrivée des talibans au pouvoir. « Nous avons l’argent dans nos poches, et quelqu’un doit m’expliquer pourquoi c’est bon pour l’argent afghan et pas bon pour l’argent russe« , a déclaré M Borrell.

La Russie a réagi après cette proposition du responsable européen. Pour le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, l’initiative du responsable européen équivaut à « l’anarchie totale ». L’officiel russe va plus loin en affirmant que cette initiative nuirait à l’Europe si elle était adoptée. « Elles (les mesures) porteront un coup aux Européens eux-mêmes, au système financier moderne, et saperont la confiance en l’Europe et en l’Occident en général« , a déclaré ce jour M Grushko, cité par l’agence de presse RIA.