Le président français Emmanuel Macron a confirmé sur la toile le décès d’un journaliste français en Ukraine, plus précisément dans le Donbass. « Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j’adresse mes condoléances. À toutes celles et tous ceux qui assurent sur les théâtres d’opérations la difficile mission d’informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France ». a déclaré M. Macron.

La chaîne française BFMTV, citée par Tass a fait savoir que son employé, âgé de 32 ans, a été victime d’un éclat d’obus, alors qu’il suivait une opération humanitaire dans un véhicule blindé. C’était sa seconde mission en Ukraine où il couvrait la guerre en cours. Depuis le début du conflit en Ukraine, plusieurs journalistes ont été tués. La journaliste russe, Oksana Baulina, est décédée dans des bombardements attribués à la Russie alors qu’elle filmait la destruction d’un centre commercial à Kiev. Brent Renaud, un journaliste américain âgé de 50 ans a été tué et un autre a été blessé dans la ville d’Irpin à l’extérieur de la capitale de Kiev alors qu’ils voulaient filmer des réfugiés, avait annoncé la police ukrainienne.

Après la mort du journaliste américain Brent Renaud tué dans la ville d’Irpin à l’extérieur de la capitale de Kiev alors qu’ils voulaient filmer des réfugiés, un autre journaliste américain, Pierre Zakrzewski, et une collègue ukrainienne Oleksandra Kuvshynova ont trouvé la mort dans le pays pris pour cible par des tirs d’après les forces ukrainiennes.