Dans une note verbale adressée fin avril dernier au Secrétariat des Nations-Unies à New-York, le ministère des affaires étrangères du Bénin a saisi le Secrétaire général des Nations–Unies pour le retrait de ses hommes de la compagnie mécanisée d’infanterie et de l’unité de police. La première partie des troupes devrait revenir au pays au plus tard le 5 novembre 2022. La compagnie d’infanterie quant à elle est attendue au Bénin en novembre 2023. Ils sont au total 390 hommes dont 250 côté infanterie, basés à Sènou et 140 policiers basés à Kidal.

Les raisons avancées par les autorités béninoises pour retirer leurs troupes de la Mission des Nations-Unies pour le Mali (MINUSMA), c’est pour renforcer la sécurité au pays face aux attaques terroristes dans le Nord-Bénin. Reçu ce lundi 23 mai 2023 dans l’émission « Actu Matin» de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin, le Président du parti «Restaurer La confiance» (RLC), Irénée Agossa pense que le retrait du contingent béninois du Mali doit être fait dans le cadre d’«une diplomatie sous régionale».

Selon le président du parti «Restaurer La confiance», le Bénin est allé «au Mali dans le cadre d’une diplomatie sous régionale avec des accords» et qu’« aujourd’hui, l’orientation du Mali qui s’est retiré de certains accords, qui a remis en cause certains accords», oblige le gouvernement béninois à revisiter ces accords et «voir l’impact que ça a sur la coopération sous régionale». Pour lui, «si nous sommes là-bas et que nous ne répondrons plus à ces accords, il est normal que nous commençons par prévoir le retour nos troupes ».

Irénée Agossa a affirmé que «si nous ne prévoyons pas le retour de nos troupes, nos troupes risquent d’être prises d’abord pour des adversaires et seront coincées dans une situation , le problème posé entre la France et le Mali». «Est-ce que nous pourrons désormais pour des gens se soutenir par la France et qui sont en train de défendre les intérêts du Mali dans le cadre de l’accord de la sous-région, de la CEDEAO, il faut voir tout ça » s’est-il demandé. C’est pour cela qu’il « pense que le gouvernement est en train de voir tout ça et prendre des positions pour que nos militaires ne soient pas pris entre deux feux à un moment donné».

Pour le Président du parti RLC, «si les terroristes n’arrivent plus à comprendre ce qui se passe entre cette force africaine et que les Maliens eux aussi ne soutiennent plus cette force africaine», il a dit qu’elle est donc l’utilité des troupes béninoises au Mali. Irénée Agossa «ne pense pas que ça soit seulement pour renforcer nos forces ici pour que nous puissions vaincre ceux qui se passent au niveau de nos frontières ».

Le président du parti «Restaurer La confiance» a fait savoir que le Bénin a besoin surtout des équipements, des hommes, des renseignements de taille et de la stratégie. Pour lui, il pense que «peut-être l’arrivée de ceux-là va apporter un peu plus mais essentiellement c’est dans le cadre de la mise en œuvre des accords et de voir la validité de ces accords aujourd’hui et de juger de l’utilité de la présence de nos compatriotes » au Mali.