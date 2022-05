Un portrait de la célèbre icône d’Hollywood Marilyn Monroe, morte en 1962, a été vendu aux Etats-Unis à un prix record. Il s’agit en effet d’un portrait exécuté par l’artiste américain Andy Warhol, et baptisé Shot Sage Blue Marilyn. La vente a eu lieu dans la soirée d’hier lundi 09 mai 2022 au siège de la maison de vente aux enchères Christie’s, à New York. L’œuvre qui date de 1964 a été vendue à 195,04 millions de dollars, frais inclus. Avant la vente, les estimations tournaient autour de 200 millions de dollars.

Il a été réalisé à l’acrylique et à l’encre sérigraphie

Le prix de la vente fait par ailleurs, du Shot Sage Blue Marilyn l’œuvre d’art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d’enchères publiques. Notons que l’œuvre d’Andy Warhol a été peinte à l’acrylique et à l’encre sérigraphie. Il présente une Marilyn Monroe avec un rouge à lèvres prononcé, cheveux blonds et visage rose. Aussi, le portrait aux couleurs saturées a-t-il été réalisé à partir d’une photo pour la promotion du film Niagara (1953). Pour rappel, le Shot Sage Blue Marilyn reste toujours loin du record absolu et toutes périodes confondues pour une vente d’œuvre d’art aux enchères détenu par le Slavator Mundi du célèbre Léonard de Vinci.

Le tableau avait été adjugé en novembre 2017 pour un montant de 450,03 millions de dollars. En outre, la vente aux enchères du portrait de Marilyn Monroe intervient plus d’un mois après la mise en vente du diamant blanc jamais vendu aux enchères, baptisé The Rock. Ce dernier, extrait et taillé en Afrique du Sud, avait été dévoilé pour la première fois le vendredi 25 mars 2022. Dans une interview accordée au média britannique Reuters, le commissaire-priseur a indiqué que la pierre qui vaut 228,31 carats devrait toucher les 30 millions de dollars.