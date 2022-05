L’attaquant français Kylian Mbappé a finalement choisi de rester à Paris et prolongera son contrat avec le PSG en rejetant la proposition du Real Madrid, annonce ce samedi Le Parisien. Kylian Mbappé aurait appelé Florentino Pérez, le président du Real, dans l’après-midi pour lui annoncer sa décision de rester au PSG. Son contrat actuel avec le PSG expire le 30 juin prochain.

Kylian Mbappé, 23 ans, évolue depuis 2018 au PSG au sein duquel il a joué 216 matchs, marquant 168 buts et 87 passes décisives. Il a remporté avec l’équipe quatre fois le Championnat de France, trois Coupes de France et deux fois le Trophée des champions. Avec l’AS Monaco, il devient champion de France en 2017. Il est champion du monde en 2018 avec la sélection nationale et remporte la Ligue des nations en 2021.