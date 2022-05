Avec la guerre en Ukraine, les occidentaux et les Russes ont durci leurs positions respectives. Si les USA et leurs alliés ont mis en place des sanctions très dures contre Moscou, la Russie, elle semble se renfermer et prête à toute éventualité. Le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie Nikolaï Patrouchev lors d’une réunion du conseil scientifique est même allé plus loin en affirmant que les USA voulaient renverser le pouvoir Poutine pour placer des éléments plus fidèles.

« Finalement, l’Occident cherche à créer des conditions pour établir en Russie un régime que les pays occidentaux contrôleront, comme c’était le cas en Ukraine et dans un certain nombre d’autres États » a déclaré M. Patrouchev selon TASS. « L’opération militaire spéciale a déjoué ces complots » a-t-il ajouté en référence à l’offensive russe en Ukraine. Pour rappel, les occidentaux accusent la Russie de semer la terreur dans son voisinage. Le pays quant à lui affirme vouloir assurer sa propre sécurité et accuse les USA de semer la zizanie dans son voisinage.

Après des semaines de bombardement, plusieurs villes ukrainiennes ont été partiellement voire en grande partie détruites. La Russie contrôle plusieurs parties du territoire ukrainien, mais n’a pas encore atteint ses objectifs face à la résistance acharnée des ukrainiens soutenus matériellement par les occidentaux. Selon M. Patrouchev, les actions de l’Occident visent à créer des interdictions pour la Russie de communiquer avec le reste du monde, notamment en matière de science, de hautes technologies modernes, ainsi qu’à saper l’économie russe, à ralentir le développement du pays et à créer des conditions pour la dégradation morale et culturelle de la population.