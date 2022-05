Les États-Unis estiment qu’ils trouveront le moyen de soutenir la Suède et la Finlande avant leur adhésion à l’Otan, a déclaré ce lundi lors d’une conférence de presse le porte-parole du Pentagone, John Kirby. « C’est [l’adhésion à l’Otan] un processus de plusieurs étapes, de la demande à l’adhésion […] Nous sommes certains qu’en cas de besoin de soutien pendant la période entre la demande et l’adhésion, nous pourrons travailler sur la question. Mais je préfère ne pas préciser où nous en sommes« , a-t-il indiqué, répondant à une question sur les garanties de sécurité à Stockholm et Helsinki.

Les débats sur l’adhésion de la Finlande à l’Otan se sont intensifiés début avril. La majorité des parlementaires se sont prononcés en faveur de l’adhésion du pays à l’Alliance. Le 15 mai, le président finlandais Sauli Niinistö a annoncé que son pays présenterait une demande d’adhésion à l’Otan. Le gouvernement suédois a lui aussi décidé ce 16 mai de soumettre une demande appropriée.

Pour rappel, la Suède a annoncé sa décision d’entamer les démarches pour intégrer l’OTAN. «Le gouvernement a décidé au cours de sa réunion de lundi de déposer une requête en ce sens à l’Alliance. L’ambassadeur de la Suède auprès de l’Otan la présentera bientôt à l’organisation. Ensuite, la Suède confirmera sa volonté et sa capacité de rejoindre l’alliance défensive en déposant une déclaration écrite » a déclaré la première ministre du pays Magdalena Andersson.