Le chant d’oiseau de Cotonou a abrité le jeudi 05 mai 2022 la cérémonie officielle de lancement de trois livres de l’auteur béninois, Albert Ogougbé, prêtre du diocèse de Dassa-Zoumé en mission de formation au Grand Séminaire Philosophat Saint Paul de Djimè. Il s’agit de : 1- Judas Iscariote, l’Autodivinisation antidivine et l’appel au Sacerdoce de Jésus-Christ dans son Eglise et dans le Monde aujourd’hui ;2– Judas Iscariote : le risque permanent de clamer et de proclamer être avec Jésus de Nazareth sans être réellement avec lui et pour lui et 3- Dieu et César, le théologico-politique béninois et africano-subsaharien au tamis de la Parole de l’Homme-Dieu de Nazareth. Les deux premiers ouvrages traitent de la traîtrise de l’être humain incarnée par la figure de Judas Iscariote, et le troisième aborde la question du l’engagement du citoyen chrétien en politique.

Expédit Ologou, journaliste-chroniqueur , politologue et présentateur des livres au lancement, a signifié, dès l’entame de son propos, que les ouvrages« ne sont pas des textes de lecture mais des textes de pensée ». Pour le présentateur, « les deux livres consacrés à Judas Iscariote ne nous peignent pas simplement la figure maléfique de Judas, traître par lequel le Christ fut livré afin que toute chose s’accomplisse. Mais ces deux livres problématisent les conditions de possibilité et les dynamismes de notre traîtrise, de notre duplicité, de notre infidélité au Christ et surtout à son message, ses valeurs en Eglise et dans la cité ». Il souligne par la suite que « l’ouvrage “Dieu et César” fondé sur la célèbre formule “Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu” questionne notre rapport en tant que citoyen chrétien à la politique ».

Dans son intervention, l’auteur de la trilogie philosophico-théologique et politique a affirmé que « ce qu’on peut retenir, c’est le risque que nous courons chaque jour : celui de notre liberté ». Il se pose la question de savoir comment l’être humain peut disposer de sa propre liberté pour « s’autodétruire ». Il est très important, selon le Père Albert Ogougbé, qu’« à travers la figure de Judas Iscariote » – qui constitue « le dénominateur commun des deux premiers ouvrages mais aussi le lieu de l’interpellation dans le troisième »–nous recevions l’écho d’un avertissement au cœur même de la politique, appelée de façon populaire le monde de la trahison. Il a précisé qu’« on peut bel et bien user de sa volonté, de sa liberté pour travailler à la gestion de la chose publique pour le bien de ses frères et sœurs en humanité ». Selon l’auteur béninois,« si nous sommes croyants, nous sommes tenus de nous adonner à la vie politique, de l’animer, même si dans la politique, il y a des compromissions ». C’est pour cela que pour nous engager sur ce terrain, « nous devrions nous battre » et « former une coalition pour que le bien et le vrai adviennent dans le monde politique ».

De son côté, le Père Arnaud Eric Aguénounon, formateur au Grand Séminaire Saint Paul de Djimè et analyste politique, a loué non seulement l’humilité et la simplicité du Père Albert Ogougbé mais aussi sa grandeur d’esprit et son engagement manifeste. Car, affirme-il, « en écrivant sur Dieu et César, c’est lui-même déjà qui s’illustre comme serviteur de Dieu et qui s’identifie dans le monde comme prêtre au service de Dieu ; et il refuse de demeurer vautr é dans sa sacristie ». Pour le Père Arnaud Eric Aguénounon, « le fil d’Ariane qui lie ces trois ouvrages est la vérité». Il ajoute que « lorsqu’on est croyant, il faudrait que , le Christ Jésus, Celui sur qui nous portons notre foi et notre vie devienne le moteur de nos actions ; qu’il détermine toutes nos actions, toutes nos paroles ; et que, plus nous vivons , plus nous incarnons le Christ dans notre vie en devenant davantage sel de la terre et lumière du monde ».

Il faut signaler que le lancement de ces trois œuvres a été placé sous le parrainage de l’Honorable Jean-Eude Okoundé,avec la présence participative de Mgr Antoine Ganyé, Archevêque Emérite de Cotonou et de plusieurs personnalités. On ne peut que souhaiter que tous et chacun, croyants comme hommes politiques, puissent acquérir ces œuvres et se laisser nourrir et fortifier par la sève nourricière qui y est distillée, pour un usage plus judicieux de notre liberté et un renouveau manifeste de la vie communautaire et politique ici dans notre pays et partout ailleurs.