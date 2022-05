La Russie a lancé une offensive en Ukraine depuis presque trois mois maintenant. Le pays dirigé par Vladimir Poutine disait vouloir « dénazifier » l’Ukraine après que le chef du Kremlin a reconnu les séparatistes ukrainiens. Ce lundi, le numéro un russe a affirmé que les extrémistes existent dans tous les pays, mais ce n’est qu’en Ukraine que les nazis sont encouragés et considérés comme des héros au niveau de l’État.

Une nouvelle fois, le président russe Vladimir Poutine donne son opinion sur l’Ukraine. Selon le dirigeant russe, des extrémistes sont présents dans tous les pays et ne manquent pas de manifester. Il relève qu’aucun pays n’encourage « des marches néonazies aux flambeaux et aux symboles nazis« . Seulement, le chef du Kremlin a laissé entendre que le pays dirigé par Zelensky le faisait. Le président russe Vladimir Poutine a fait cette déclaration au cours d’un sommet de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).

« Les extrémistes existent partout. D’une manière ou d’une autre, ils sortent de la clandestinité et se manifestent. Mais nulle part – et je tiens à le souligner – nulle part ils ne sont élevés au rang de héros au niveau de l’État. Nulle part. Et nulle part dans les pays civilisés les autorités n’encouragent des marches néonazies aux flambeaux et aux symboles nazis. Cela ne se fait nulle part. Malheureusement, c’est ce qu’il se passe en Ukraine« , a déclaré le chef du Kremlin dont les propos ont été rapportés par l’agence TASS.