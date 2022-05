L’Ukraine devrait bénéficier d’une compensation de guerre auprès de la Russie. C’est du moins ce que pense le président Zelensky dont le pays représente un théâtre de guerre depuis quelques mois. Pour le moment, plusieurs dizaines de pays ont formé un groupe contact selon les États-Unis pour aider l’Ukraine sur le plan militaire.

D’autres pays limitrophes de l’Ukraine sont ciblés pour bénéficier de soutiens militaires face à la situation. La Moldavie est ciblée par le Royaume-Uni pour bénéficier de cet appui militaire. A en croire le journal britannique The Telegraph, les autorités anglaises ont eu cette idée à cause des ambitions expressionnistes de la Russie. Le média a notamment cité la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.

700 000 réfugiés

Pour cette dernière, ce pays devrait être équipée « selon les normes de l’OTAN. C’est une discussion que nous avons avec nos alliés ». « Poutine a été absolument clair sur ses ambitions de créer une plus grande Russie. Et ce n’est pas parce que ses tentatives de prendre Kiev ont échoué qu’il a abandonné ces ambitions », a-t-elle poursuivi. A en croire une estimation qui a été faite, par le ministère allemand de l’Intérieur plus de 700 000 réfugiés ukrainiens ont déjà été enregistrés.