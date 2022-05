Depuis le démarrage de l’offensive russe en Ukraine et avec la politique de sanctions et contre-sanctions qui a découlé, plusieurs pays du monde sont touchés par une flambée des prix de certains produits qui étaient utilisés au quotidien. Pour le numéro un russe, le président Vladimir Poutine, c’est les sanctions prises contre la Russie qui sont à la base de cette situation qui affecte plusieurs pays du monde.

Les sanctions contre la Russie ont provoqué la flambée de l’inflation actuellement observée en Europe. C’est ce que pense le chef du Kremlin Vladimir Poutine. « Ce sont ces sanctions qui provoquent une crise globale. Leurs auteurs se laissent guider par des ambitions politiques myopes et exagérées et par une russophobie. Ils frappent avant tout leurs propres intérêts nationaux, leurs économies et le bien-être de leurs citoyens« , a affirmé M Poutine.

Le dirigeant russe a tenu à préciser qu’avec la politique de sanctions, il est clair qu’il y aura un retour de bâton qui va affecter l’UE. « Il est évident que sous l’effet de lois économiques objectives, le prolongement de l’obsession de sanctionner entraînera inévitablement des répercussions extrêmement complexes et difficilement réversibles pour l’Union européenne, ses citoyens et les États les plus pauvres qui sont déjà confrontés au risque de famine« , a déclaré le chef de l’État russe.