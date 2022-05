Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, la Russie est sous le coup de multiples sanctions occidentales. Les responsables de premier plan en Russie et leurs proches ainsi que des milliardaires sont également visés par les sanctions des occidentaux. Il y a quelques heures, les médias internationaux donc CNBC ont annoncé qu’un megayacht lié au Président Poutine a été gelé par l’Italie.

Un nouvel actif saisi par les dirigeants occidentaux. Plusieurs médias internationaux ont annoncé depuis quelques heures que le superyacht Scheherazade qui serait lié au numéro un russe Vladimir Poutine a été gelé par les autorités italiennes. Dans un communiqué, le ministère des Finances a annoncé que le yacht qui est actuellement amarré dans le port italien de Marina di Carrara était surveillé par les autorités italiennes depuis un moment déjà.

Le même ministère a affirmé qu’une enquête avait révélé “des liens économiques et commerciaux importants” entre le propriétaire effectif du yacht et “des éléments éminents du gouvernement russe” mais aussi des personnes sanctionnées pour l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014. Plusieurs média dans les publications, on fait un lien entre le numéro un russe et le yacht même si l’Italie n’a pas clairement cité le nom du Chef d’Etat. Les résultats de l’enquête ont permis de geler hier vendredi ce yacht l’empêchant ainsi de quitter le port italien.