Artiste adulé en France, Dadju n’a pas connu que des expériences gagnantes. Pour la sortie de son nouvel album, il s’est confié à la presse sur sa tentative de collaborer l’auteur et compositeur Jean-Jacques Goldman. Et ce dernier n’a pas voulu écrire pour la star malgré la gentille sollicitation de ce dernier. Pour rappel, Dadju a dévoilé au public son troisième album Cullinan. L’occasion pour lui de revenir devant la scène avec plusieurs interviews dans les médias français.

Dans une interview accordée à Gala, il a livré une petite information sur une tentative avortée de collaboration avec Jean-Jacques Goldman. « J’ai eu la chance de parler avec Jean-Jacques Goldman et je lui ai demandé s’il était possible de m’écrire un titre. Il m’a répondu très gentiment en me disant qu’il aimait beaucoup ce que je faisais, en particulier Reine, mais que, malheureusement, il avait arrêté de composer et d’écrire. » a déclaré Dadju. Une position que l’artiste comprend et qui n’enlève en rien toute l’admiration qu’il porte pour le compositeur français.