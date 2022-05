Les stars américaines Rihanna et le rappeur A$AP Rocky, avaient fait la une des journaux depuis qu’ils se sont mis ensemble. Quelques mois après, le couple avait annoncé, en janvier 2022, qu’ils attendaient un enfant. L’occasion était pour la parolière et femme d’affaires de s’afficher dans plusieurs styles qui faisaient valoir son ventre. Après la fête prénatale (baby shower), plusieurs sources ont récemment annoncé que Riri a donné naissance à son premier enfant. Et ce dernier serait un garçon.

L’information n’a pas été confirmée par Rihanna

Selon les informations du média américain TMZ, l’heureux événement aurait eu lieu le vendredi 13 mai 2022. Toujours d’après TMZ, l’accouchement aurait eu lieu à Los Angeles. Cependant, l’information de la naissance ou même le nom du bébé n’a pas été confirmée ni par Rihanna ou encore par A$AP Rocky. Toutefois, une source a confirmé au média américain People que la chanteuse se porte bien, tout en soulignant qu’ils sont heureux. « Rihanna va bien. Ils sont très heureux d’être parents. Rihanna est déjà une merveilleuse maman ».

Une caution de 550 000$

Pour rappel, Rihanna avait confié vivre une grossesse épanouie. Cependant, l’arrestation de son compagnon lui causait une épreuve personnelle. A$AP Rocky avait en effet été interpellé par les forces de l’ordre américaines pour son implication présumée dans une fusillade, qui avait eu lieu en novembre 2021. Quelques heures après son arrestation, le rappeur avait été libéré après le paiement d’une caution de 550 000$. Selon la plainte relayée par TMZ, le rappeur aurait tiré à plusieurs reprises sur la victime. Une balle aurait effleuré sa main gauche.