Les relations entre les USA et la Russie ne sont pas comme une ligne droite ces dernières années. Avec l’arrivée du démocrate Joe Biden et l’offensive lancée par la Russie en Ukraine, la situation s’est encore aggravée. Le numéro un américain a qualifié à plusieurs reprises son homologue russe avec des mots très durs. Hier mardi, deux sénateurs ont introduit une résolution appelant le patron du bureau ovale à déclarer la Russie comme «État parrain du terrorisme».

La Russie bientôt déclarée comme «État parrain du terrorisme»? Les prochains jours nous permettront de le savoir. En tout cas deux sénateurs ont introduit une résolution dans ce sens après que le pays dirigé par Vladimir Poutine a lancé son offensive en Ukraine qui impacte le monde entier surtout avec les multiples sanctions imposées au pays. Il s’agit des sénateurs Richard Blumenthal et Lindsey Graham, respectivement démocrate et républicain, qui expliquent que cette désignation a tout son sens à cause des actions de la Russie en Ukraine et ailleurs.

Pour le sénateur Richard Blumenthal qui a annoncé que la résolution sera introduite avec son collègue républicain, le sénateur Lindsey Graham, “Poutine est un voyou et un tyran, et il continuera d’être une menace croissante pour l’Europe et le monde à moins qu’il ne soit arrêté”. Toujours selon l’élu américain, “s’il y a quelqu’un qui incarne le terrorisme, le totalitarisme et la tyrannie, c’est Poutine”. La résolution selon la presse américaine demanderait à l’adminstration Biden à travers le secrétaire d’État Antony Blinken de désigner la Russie comme État parrain du terrorisme