Il y a quelques jours, la Russie commémorait le jour de la victoire dans un contexte particulier. En effet, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. A cette occasion, Vladimir Poutine a adressé un message aux soldats russes. Il y a quelques heures, des médias ont rapporté des propos de Sergueï Glaziev, ancien conseiller du président russe Vladimir Poutine qui évoqué un possible coup d’Etat planifié en Russie. Ce mercredi, le porte-parole du Kremlin a affirmé que la situation en Russie est « stable ».

Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a démenti les allégations d’un prétendu coup d’État planifié en Russie. L’hypothèse a été émise par l’ancien conseiller du président russe Sergueï Glaziev. Pour le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov qui s’est prononcé ce mercredi, la situation politique intérieure en Russie est « stable ». « Malheureusement, je ne sais pas sur quoi sont basées les conclusions [de Glaziev], donc je ne peux rien dire« , a déclaré le porte-parole du Kremlin.

Lundi dernier, Poutine a accusé les USA et leurs alliés de « terrorisme occidental ». « Ils ont essayé d’attaquer nos territoires historiques comme la Crimée. Ils ont menacé d’utiliser la guerre nucléaire, et l’Occident a soutenu ces actions militaires menées dans notre voisinage et c’est pourquoi c’était une menace que nous ne pouvions pas accepter » a-t-il déclaré. Par ailleurs, le chef du Kremlin a accusé les ennemis de la Russie d’utiliser contre le pays « le terrorisme occidental ».