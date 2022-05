Depuis quelques jours, les pays du G7 se sont réunis à Wangels en Allemagne pour discuter des sujets brûlants de l’actualité internationale. Comme vous pouvez l’imaginez, la question de la crise ukrainienne a été abordée par les pays membres qui ont à plusieurs fois critiqué l’offensive russe et imposé des sanctions au pays de Poutine. Ce samedi, dans une déclaration les pays membres ont appelé la Chine à ne pas aider la Russie et à soutenir la souveraineté de l’Ukraine.

Le G-7 a demandé à la Chine de soutenir l’indépendance et la souveraineté de l’Ukraine mais aussi et surtout « de ne pas aider la Russie dans sa guerre d’agression ». Le groupe a également appelé la Chine « à s’abstenir de s’engager dans la manipulation de l’information, la désinformation et d’autres moyens pour légitimer la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine« , selon l’agence de presse AP.

Par ailleurs, le G7 a affirmé qu’il ne « reconnaîtra jamais » les frontières que Moscou veut imposer par la force avec son offensive en Ukraine. « Nous ne reconnaîtrons jamais les frontières que la Russie a essayé de changer par son intervention militaire« , indiquent les chefs de la diplomatie dans une déclaration diffusée après la réunion de trois jours à Wangels. Il faut rappeler que le groupe G7 comprend des puissances comme la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et les États-Unis.