Le Service fédéral de sécurité (FSB) de la Russie a empêché une attaque terroriste dans un centre commercial à Sotchi prévue le jour de la Victoire, un adepte du néonazisme a été arrêté, a rapporté vendredi le service de presse du FSB selon l’agence russe TASS.

« Le Service fédéral de sécurité de la Russie a prévenu un acte terroriste à Sotchi. Un citoyen russe de 1991, partisan du néonazisme et des massacres, a été arrêté pour avoir préparé une attaque armée contre des citoyens dans un centre commercial de Sotchi le 9 mai de cette année« , a indiqué la source selon l’agence TASS. Un revolver avec des munitions, une grenade F1, une arme blanche et un plan du crime prévu ont été saisis. Une affaire pénale a été ouverte en vertu des articles 30 et 205 du Code pénal de la Russie (préparation d’un acte terroriste).