La semaine dernière, le gouvernement du Bénin a rendu l’hommage de la Nation aux cinq (05) militaires tués en avril 2022 lors des attaques terroristes dans le Nord-Bénin. Dans ses propos diffusés ce lundi 30 mai 2022 par Radio Bénin, la Vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata a déclaré, au cours de cet hommage de la nation aux cinq (05) soldats béninois tombés aux fronts en avril dernier, que «le Bénin est en guerre contre le terrorisme » et qu’elle dit «admettre la dure réalité ».

« Le Bénin, c’est clair maintenant, est en guerre contre le terrorisme. Après 16 attaques soldées par le décès de 13 membres de nos Forces de défense et de sécurité, il faut admettre la dure réalité» a affirmé la Vice-présidente de la République du Bénin. Elle a fait savoir que «notre pays est en guerre » et qu’« il s’agit d’une guerre asymétrique non conventionnelle que notre pays n’a pas choisi mais qu’il doit forcément, absolument, totalement livrer et gagner pour sa survie en tant qu’Etat pour sa sécurité , son progrès , son respect et sa dignité».

Pour Mariam Chabi Talata, «il est question ici d’une guerre atypique, des adversaires inconnus sans visage, sans logique sans loi qui excellent dans la dissimulation, le camouflage, la fourberie, l’opacité, la lâcheté, les attaques dans le dos» car selon elle, «nos enfants livrent la guerre à des ennemis qui évitent les combats corps à corps, face à face ». C’est pour cela que face donc à ce qu’elle appelle, «des ennuis qui fuient les combats loyaux », la vice-présidente de la République invite le peuple béninois «à une mobilisation générale».

La vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata a laissé entendre que la seule vérité qu’ il lui plait de partager avec le peuple béninois , c’est que « devant la patrie en danger, toutes les familles, du Sud , du Nord , l’Est et de l’Ouest sans aucune distinction d’ethnie, de statut , de conviction soit par l’ effort de guerre, tous les citoyens également nul ne doit s’y dérober» .