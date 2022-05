Les Ecureuils juniors du Bénin croiseront, le mardi 17 mai 2022 à Niamey au Niger, les crampons avec les Etalons juniors du Burkina Faso dans le cadre des demi-finales du tournoi U20 de l’Union des Fédérations Ouest africaines (Ufoa) de football de la Zone B. Avant de se qualifier pour les demi-finales, les poulains de l’entraîneur national des juniors, Mathias Déguénon ont battu respectivement les Eperviers juniors du Togo par 1 but à 0 et les Eléphants juniors de la Côte d’Ivoire par 1 but à 0 et ont fait un match nul face au Mena du Niger. Après les trois rencontres disputées, les Béninois sont premiers de leur groupe avec 7 points. Ils sont suivis de la Côte d’Ivoire, du Niger et du Togo.

Pour obtenir son billet pour les demi-finales, le Burkina Faso s’est imposé le samedi 14 mai 2022 aux Black Starlettes du Ghana par 2 buts à 1. Le Nigeria de son côté, premier de sa poule, affrontera en demi-finales de ladite compétition la Côte d’Ivoire. Il faut signaler qu’en cas de qualification pour la finale, les Ecureuils juniors du Bénin obtiendront leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (Can) des juniors de football qui aura lieu en Egypte. Rappelons que le Bénin avait participé aux Can U20 2005 et 2013.