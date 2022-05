Avant d’être élu président des Etats-Unis il y a quelques années, Donald Trump était connu au pays de l’oncle Sam comme un homme d’affaire prospère mais aussi comme un animateur. Le milliardaire américain possédait plusieurs hôtels dans son pays. Hier mercredi, la Trump Organization a annoncé avoir finalisé la vente d’un hôtel à Washington DC pour 375 millions de dollars, selon plusieurs médias américains.

L’hôtel de Trump à Washington n’est plus dans le patrimoine de la Trump Organization. Selon NBC News, le CGI Merchant Group a racheté le bail de la propriété et va changer le nom de l’hôtel en Waldorf Astoria. Hier mercredi, Eric Trump, l’un des fils de l’ancien président a dit la fierté du groupe familial d’avoir réalisé ce qu’ils ont fait à travers cet hôtel. « Nous avons pris un bâtiment gouvernemental délabré et sous-utilisé et l’avons transformé en l’un des hôtels les plus emblématiques du monde. Nous sommes incroyablement fiers de ce que nous avons accompli« , a affirmé dans un communiqué Eric Trump, l’un des grands enfants du 45è président des Etats-Unis d’Amérique.

NBC News relève que la société familiale de l’ancien président a qualifié la transaction de « vente record » et aurait réalisé un bénéfice estimé à 100 millions de dollars. Par ailleurs, le média américain relève que l’hôtel avait perdu plus de 70 millions de dollars sous le mandat de l’ancien président Donald Trump. Pour rappel, au cours du mois de Mars, nous vous annoncions que Donald Trump et ses 2 fils aînés ont accepté de témoigner dans un procès. Trump et trois de ses enfants adultes sont accusés d’avoir utilisé une émission de télé-réalité et d’autres événements promotionnels pour booster les activités d’une société américaine de vente multiniveau.