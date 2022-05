Le mois dernier, le président Zelensky a déposé la demande de l’Ukraine pour entrer dans l’UE. Le dirigeant ukrainien est passé à l’acte après avoir annoncé son intention un peu plus tôt. On peut dire que la Russie n’a pas apprécié cet acte de l’Ukraine. Ce samedi, un ministre russe a affirmé que l’entrée dans l’UE de l’Ukraine marquera la fin de l’organisation.

Moscou se prononce une fois encore sur l’entrée de l’Ukraine dans l’Union Européenne. En effet, Alexandre Grouchko, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que l’entrée de l’Ukraine dans l’Union européenne marquera la fin de l’organisation. Les propos de l’officiel russe ont été rapportés par l’une des principales agences de presse du pays : TASS. « Si l’UE accepte vraiment cet État dirigé par les groupes nazis et l’idéologie nazie incompatible avec les valeurs européennes, cela signifiera la fin de l’Union européenne« , a déclaré M Grouchko. Pour M Grouchko, la Russie agira de manière rationnelle si l’UE ne la considère plus comme un partenaire économique et politique intéressant.

« Si l’UE estime que la Russie n’est plus un partenaire économique et politique intéressant, nous agirons de manière rationnelle compte tenu de cette nouvelle réalité. Nous l’avons envisagé depuis longtemps c’est pourquoi nous mettons l’accent principal sur le développement de nos relations avec les pays asiatiques« , a précisé le diplomate. Pour rappel, plus tôt cette semaine, le président Macron avait affirmé que l’entrée de l’Ukraine dans l’UE ne serait que dans plusieurs années. « (…) Même si nous lui accordions demain le statut de candidat […] nous savons tous parfaitement que le processus permettant l’adhésion prendrait plusieurs années, en vérité sans doute plusieurs décennies », a lancé le patron de l’Elysée.