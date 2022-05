Le mois dernier, nous annoncions à travers un de nos articles publiés sur notre site que le président Zelensky avait déposé la demande d’adhésion à l’UE de l’Ukraine. « Le président Vladimir Zelenski a remis à Matti Maasikas, responsable de la délégation de l’UE en Ukraine, un questionnaire ukrainien rempli pour obtenir le statut de candidat à l’adhésion à l’UE« , indiquait le site du président ukrainien le 18 Avril dernier. Ce lundi, le président Macron a affirmé que la procédure durerait des années voire des décennies.

Ce lundi 9 mai, lors d’un discours devant le Parlement européen à Strasbourg, le président français Emmanuel Macron a déclaré que l’adhésion de l’Ukraine à l’Union Européenne prendrait des années voire des décennies si on s’en tient au textes actuels. « (…) Même si nous lui accordions demain le statut de candidat […] nous savons tous parfaitement que le processus permettant l’adhésion prendrait plusieurs années, en vérité sans doute plusieurs décennies », a lancé le patron de l’Elysée. Le président français a tout de même estimé que l’Ukraine est déjà « membre de cœur » de l’Europe.

« L’Ukraine par son combat et son courage est d’ores et déjà membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre union », a déclaré M Macron. Le jour du dépôt de la demande ukrainienne remplie pour obtenir le statut de candidat à l’UE, le président Zelensky avait déclaré ceci : « Le peuple ukrainien est uni par ce but, c’est-à-dire se sentir égal, faire partie de l’Europe, faire partie de l’Union européenne«. « Nous sommes déjà intégrés dans le réseau électrique de l’UE. Nous continuons actuellement à travailler avec la Commission européenne sur l’intégration en matière de réseau commun d’itinérance gratuite, d’espace de paiement gratuit« , avait pour sa part déclaré le premier ministre ukrainien Denis Chmygal.