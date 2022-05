Cela fait plus de trois mois maintenant que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Depuis plus de 90 jours, les tirs se font entendre et le bilan des dégâts matériels et des pertes en vies humaines s’alourdit. C’est dans ce contexte que plusieurs médias internationaux ont annoncé le décès de deux autres hauts gradés en Ukraine. Ces deux autres hauts gradés s’ajoutent à la liste des hauts gradés russes qui ont perdu la vie depuis que l’offensive russe a démarré.

La liste des haut gradés russes tués pendant l’offensive russe en Ukraine se rallonge. Selon plusieurs médias le le média britannique Independant.co.uk, deux autres haut gradés russes ont été tués en Ukraine. Parmi ces deux nouveaux hauts gradés tués figure le « meilleur commandant de parachutistes ». Le second haut gradé tué serait le colonel Vladimir Ivanov, 41 ans selon le même média.

L’identité du « meilleur commandant de parachutistes » a été révélé. Il s’agit du lieutenant-colonel Alexander Dosyagayev, 34 ans. Le haut gradé assassiné était commandant d’un bataillon d’assaut aéroporté du 104e régiment de parachutistes. Sa troupe était à Boucha où des atrocités se sont produites rapporte le média britannique. Le mois dernier, nous vous avons annoncé dans un de nos précédents articles le décès d’un 9è haut gradé en Ukraine.