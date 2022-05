Cela fait plusieurs mois maintenant que les relations entre la Russie et l’Ukraine sont très tendue. En Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Ce qui a encore plus tendu la situation. Des millions de personnes ont dû se déplacer depuis que l’offensive a démarré et le bilan des victimes s’alourdit de plus en plus. C’est dans ce contexte, qu’une officielle russe a dénoncé le chantage des autorités ukrainiennes.

Moscou dénonce le chantage des autorités de Kiev. Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, les dirigeants de Kiev ont utilisé leur population qui se trouve à Marioupol plus précisément dans la zone de l’usine Azovstal comme un outil de chantage et par conséquent les ont trahi. C’est la substance de la déclaration de Mme Zakharova ce mercredi 18 Mai 2022. A en croire l’officielle russe ce n’est pas la première fois que l’Ukraine le fait puisque le pays a utilisé cette technique pour « accomplir les tâches que les États-Unis lui ont confiées en premier lieu«

« C’est l’un des outils les plus pratiques pour Washington pour influencer la situation dans l’Union européenne« , poursuit Mme Zakharova. L’officielle russe a dénoncé au cours de son intervention une propagande sur l’héroïsme des autorités qui sont intervenues dans la zone d’Azovstal et estimé que la décision a été prise avec du retard. Pour elles, les autorités de la région ont trahi leur population « parce qu’ils ont utilisé tout le monde comme un instrument de chantage ». « Sans but, sans réfléchir et de façon cynique« , a-t-elle déclaré.