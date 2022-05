Cela fait plusieurs semaines déjà que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. En dépit des multiples sanctions infligées à la Russie, le pays continue son offensive. Récemment le média britannique The Guardian a fait des révélations sur l’offensive citant une source militaire qui a requis l’anonymat. Selon le média, le président russe Vladimir Poutine est très impliqué dans l’opération

Plus de deux mois après le début de l’offensive russe en Ukraine, des sources continuent de faire des révélations sur l’offensive russe dans les médias. Dans une de ses publications d’hier, The Guardian qui cite une source militaire révèle que Poutine collabore étroitement avec le commandant des forces armées russes, le général Valery Gerasimov. Cette information contredit les informations ukrainiennes qui affirmaient que le chef militaire n’était pas vraiment associé.

« Nous pensons que Poutine et Gerasimov sont impliqués dans la prise de décision tactique à un niveau que nous attendrions normalement d’être pris par un colonel ou un brigadier« , a déclaré la source militaire, qui se prononçait sur l’opération dans l’est de l’Ukraine qui est en cours. Les sources militaires occidentales du média britannique vont plus loin en affirmant que le président Poutine prend des décisions opérationnelles et tactiques « au niveau d’un colonel ou d’un brigadier » et est impliqué personnellement dans la stratégie militaire. Pour exemple, le président russe intervient dans le mouvement des forces dans le Donbass.