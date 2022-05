Le mouvement politique américain Black Lives Matter fait face à plusieurs accusations. En effet, Todd Rokita, procureur général de l’Etat du Midwest des USA, l’Indiana, a intenté une action en justice contre l’organisation du fait de l’utilisation trouble des dons. Sur le plateau de l’émission Fox & Friends Weekend, il a fait savoir que cette poursuite intervient suite à des accusations selon lesquelles la co-fondatrice de l’organisation, Patrisse Cullors, a utilisé les fonds de l’organisation notamment pour s’acheter un manoir valant six millions de dollars.

« Nous allons examiner la question »

La co-fondatrice de Black Lives Matter aurait aussi utilisé les dons pour s’offrir un style de vie luxueux. « En février, lorsque nous avons entendu cette nouvelle concernant des allégations d’achat de manoir et tout le reste, beaucoup de gens ont dit » hé, nous allons examiner la question « – eh bien, nous sommes en train de le faire et nous continuerons jusqu’à ce que nous obtenions la coopération et que nous obtenons les faits » a-t-il déclaré. Pour rappel, ces propos de Todd Rokita interviennent plus d’un mois après que la cheffe de Black Lives Matter à Boston, Monica Cannon-Grant et son époux Clark Grant ont été inculpés pour fraude.

Ces derniers étaient visés par plus d’une douzaine d’accusations pour avoir prétendument utilisé les fonds de l’organisation à but non lucratif pour leur propre profit. Selon une annonce du procureur du Massachusetts, la cheffe de l’organisation âgée de 41 ans et son époux, tous deux résidants de Taunton, faisaient face à 18 chefs d’accusation. Selon un grand jury, le couple aurait dirigé toute une série de stratagèmes visant à frauder les donateurs de Violences in Boston, le département d’aide au chômage du Massachusetts ainsi qu’une entreprise de prêt hypothécaire basée à Chicago.