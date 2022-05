Le gouvernement a démarré depuis ce jeudi 12 mai 2022 sa tournée d’explication sur la cherté de la vie dans le département de l’Atlantique. Loin d’être une séance magistrale d’informations sur les mesures prises par le gouvernement contre la flambée des prix des denrées de première nécessité, c’est plutôt un échange qu’il y a eu entre les membres de la délégation gouvernementale conduite par le Secrétaire général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koukpaki et la population à la mairie d’Abomey-Calavi.

Le Secrétaire général de la Présidence de la République a déclaré, selon Frissons Radio, à l’endroit de la population que «le gouvernement a déjà investi plus de 110 milliards de Francs CFA pour atténuer la cherté de la vie ». Il a expliqué que «le gouvernement n’a pas augmenté les prix des produits pétroliers ». Pascal Irénée Koukpaki a révélé que «tous les mois c’est une subvention de 5 milliards de francs cfa que le gouvernement injecte pour maintenir les prix à un certain niveau sinon le gas-oil serait déjà à 1500 , 2000 francs le litre » et que «ce n’est pas tenable».

«Nous avons la crise Ukraine-Russie, on ne sait pas trop quand est-ce qu’on va en sortir » a-t-il affirmé. Il a fait savoir que «la Russie et l’Ukraine fournissent sur le marché mondial 30% de la production de blé mais aussi du pétrole et du gaz». Pour le Secrétaire général de la Présidence de la République si ces deux pays «sont en guerre évidement le prix du blé va augmenter» et que les Béninois savent très bien «les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour que le prix du pain n’augmente pas».