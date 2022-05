La Russie mène une offensive en Ukraine depuis un peu plus de deux mois maintenant. Le numéro un ukrainien a depuis le début de l’offensive pris l’habitude de s’exprimer régulièrement. Aujourd’hui 09 Mai, date de la célébration du Jour de la Victoire qui correspond à la victoire de l’Union soviétique lors de la 2è Guerre mondiale sur l’Allemagne nazie a une signification aussi bien pour l’Ukraine que la Russie. Le numéro un ukrainien s’est exprimé de même que son homologue russe Vladimir Poutine.

Ce lundi 09 Mai 2022, le président Zelensky a publié une vidéo dans laquelle il affirme que son pays l’Ukraine ne permettra pas à la Russie de s’approprier la victoire dans la 2è Guerre mondiale. Pendant son intervention, le président Zelensky a cité plusieurs villes de son pays où les forces russes sont présentes et déclaré que les Ukrainiens pendant la 2è Guerre mondiale avaient repoussé hors de ces régions les forces de l’Allemagne nazie.

« Les noms de ces villes nous inspirent aujourd’hui. Ils nous donnent la foi que nous chasserons les occupants de notre terre« , a déclaré M Zelensky qui a cité Marioupol, Kherson et la péninsule de Crimée dans la vidéo diffusée ce lundi. « Nous avons gagné alors. Nous allons gagner maintenant », a poursuivi le président ukrainien. Zelensky a dit être fiers de ces ancêtres et assuré qu’il ne permettra à personne de s’approprier la victoire du 09 Mai. « Aujourd’hui, nous célébrons le jour de la victoire sur le nazisme. Nous sommes fiers de nos ancêtres qui, avec d’autres nations de la coalition anti-hitlérienne, ont vaincu le nazisme. Et nous ne permettrons à personne d’annexer cette victoire. Nous ne permettrons pas qu’elle soit appropriée« , a déclaré le dirigeant ukrainien.